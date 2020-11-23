وزير الزراعة يوجة بمنح المهندسين الزراعيين اجازات لبيع المستلزمات الزراعية

2020/11/23 | 13:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، بمنح المهندسين الزراعيين اجازات الوكالات الخاصة ببيع المواد والمستلزمات الزراعية.

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