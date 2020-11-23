مكافحة الإرهاب ينشر صورة

2020/11/23 | 13:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن جهاز مكافحة الارهاب، انه وجه ضربة قوية لعصابات داعش الارهابية في عملية القبض على المنسق الإداري العام للتنظيم في عملية نوعية في مطار بغداد الدولي.

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