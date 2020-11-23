حلول كورونا “تتسارع”: لقاح ثالث يكشف نسبة فعاليته.. محور مفصلي يميزه عن اللقاحات الاخرى

2020/11/23 | 13:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

انضمت شركة الأدوية البريطانية (أسترازينيكا) إلى صف الشركات، التي أعلنت عن نتائج اللقاح الخاص بها المضاد لفيروس (كورونا)، والذي تطوره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد.

وقالت (أسترازينيكا)، في بيان نشر، الاثنين، أن اللقاح المضاد لمرض (كوفيد- 19) فعال بنسبة 70% للوقاية من المرض، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وهي نسبة أقل إقناعاً من لقاحي (فايزر- بيونتك وموديرينا) اللذين تقترب فعاليتهما من نسبة 95%، كما أنها أقل من النسبة التي أعلنت عنها روسيا بالنسبة إلى لقاحها “سبوتنيك 5″، والتي قالت إنها تصل إلى 92%.

غير أن الشركة، أوضحت أن هذه نتائج مؤقتة، واستندت إلى تجارب سريرية، أُجريت على نطاق واسع في كل من بريطانيا والبرازيل، وشملت 20 ألف شخص، بينهم 131 شخصاً أصيبوا بالمرض.

ولكن ما يميز لقاح (أسترازينيكا) هو أنه يستخدم تقنية تقليدية أكثر من اللقاحين المنافسين، ما يجعله أقل كلفة وأكثر سهولة للتخزين، إذ إنه لا يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة منخفضة.

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