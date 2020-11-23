2020/11/23 | 13:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عن قلقه من قرار واشنطن سحب قوات أميركية من العراق.



وقال لودريان في تصريح لوسائل إعلام فرنسية تابعه "ناس"، (23 تشرين الثاني 2020) إن "نية واشنطن سحب أفرادها العسكريين من العراق أمر خطير، حيث ما يزال التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية مستمرًا".

وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي كريستوفر ميللر يوم الثلاثاء عن خطط الرئيس دونالد ترامب لخفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق إلى 2500 في كل دولة بحلول 15 يناير.

وأشار لو دريان، إلى أن "تنظيم الدولة الإسلامية ما يزال موجودًا، وقد فوجئت عندما علمت أن الولايات المتحدة يمكن أن تسحب قواتها من العراق، وهو أمر سيكون خطيرًا".

وبدأ انسحاب القوات الأميركية في أعقاب قرار البرلمان العراقي في أوائل كانون الثاني بطرد جميع القوات الأجنبية من البلاد ردًا على أمر ترامب باغتيال القائد الإيراني البارز قاسم سليماني في بغداد في الثالث من ذات الشهر.



ويوجد حاليًا 3000 جندي أمريكي متمركزين في بغداد.



العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق غاضب من وزير الخارجية الفرنسي حول قرار سحب قوات أميركية من العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق غاضب من وزير الخارجية الفرنسي حول قرار سحب قوات أميركية من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).