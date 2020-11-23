النزاهة العراقية: إيقاف هدر 1.3 مليار دينار بعد ضبط 13 معاملة مزورة بالأنبار

2020/11/23 | 13:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، عن تمكنها من ضبط معاملات مزوّرة في هيئة تقاعد الأنبار، موضحة أن العملية أفضت إلى إيقاف هدر مبلغ 1.3 مليار دينار.وبينت الدائرة، في معرض حديثها عن العملية التي نفّذت …

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