2020/11/23 | 13:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 25 دقیقة

334 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد الخبير الاقتصادي، مظهر محمد صالح، الاثنين، امتلاك العراق لاحتياطي اجنبي يقدر بقيمة (7-10) مليار دولار، معد للعرض الفعال في سوق الدولار النقدي.

وقال صالح في تصريح صحفي، اليوم (23 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان ثمة احتياطيا اجنبيا (كامنا) ومعدا للعرض الفعال في سوق الدولار النقدي، يقدره البعض بشكل اجمالي بنحو لا يقل عن 7-10 مليارات دولار وهو مبلغ متخم ".

واضاف، ان "هذه المبالغ هي مكتنزات الافراد بالعملة الاجنبية او ودائعهم المصرفية بالعملة الاجنبية نفسها ومحتفظ بها لدى الافراد، وجلها خارج الجهاز المصرفي المحلي ".

واوضح ان "هذه المكتنزات تستخدم احيانا في تسوية المعاملات الداخلية الكبيرة كالتعاطي بالعقارات والاراضي ووسائط النقل والذهب وغيرها".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قاد اكدت في وقت سابق أنها "لم تجد لدى الحكومة ووزارة المالية اي تخطيط لتجاوز الازمة واقتصرت الحلول المطروحة منهما على الاقتراض فقط، وفشلت الحكومة في تعظيم الايرادات غير النفطية بغية توفير ما تحتاج اليه من سيولة مالية لتسديد الرواتب وباقي الامور الاساسية في العام المقبل".

واشارت إلى ان "الحكومة غير جادة في تقديم المعالجات وبدأت بشكل استباقي في اثارة ذعر المواطن بان الشهر الاول من العام المقبل قد لا يشهد وجود رواتب من دون اقتراض".

A.Sh

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي يتحدث عن امكانية تجاوز الازمة بالاعتماد على الاحتياطي الاجنبي (الكامن)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي يتحدث عن امكانية تجاوز الازمة بالاعتماد على الاحتياطي الاجنبي (الكامن)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).