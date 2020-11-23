القبض على 14 متهماً في صلاح الدين بقضايا مختلفة

2020/11/23 | 13:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت وكلة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الاثنين، القبض على 14 متهماً بقضايا مختلفة في صلاح الدين.

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