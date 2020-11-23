اندحار الغياب.. - قاسم حسن محاجنة

2020/11/23 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_حسن_محاجنة خلف ضباب الذكريات المتجددة مع كل مساء، لحظة الوفاءللجسد ...تتهافت في الروح أصداءٌ من ماضٍ قريب بعيد ..ولّى ....ويرفض الغياب ، تحت غبار السنين ..تنتفض من سباتها ،مشاهد وصور ،من لذة ضائعة ،وغضب ..



يأبى الرحيل .لا رحيل ..!!لا خوف من رحيلٍ ناجز،ولا خوف من عشقٍ حارق..في الخيال ..لسعةٌ ...



رجفةٌ وابتسامة ..تُعيد الصبا، لحظةً وتخ ......





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