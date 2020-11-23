الملف السوري (المغبر).. إضافة... - غسان صابور

2020/11/23 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور الــمــلــف الــســوري (المغبر)..



إضــافــة...بعد مقالي المنشور بالحوار المتمدن من يومين بعنوان "الملف السوري" عن زيارة غير بيترسن..



المسؤول الأممي عن الملف السوري لموسكو :https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699589إسمحوا لي ـ رجــاء ـ الإضافة التالية..



عن متابعة الإعلام الغربي (ا ......





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