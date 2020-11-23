2020/11/23 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#غسان_صابور الــمــلــف الــســوري (المغبر)..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملف السوري (المغبر).. إضافة... - غسان صابور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#غسان_صابور الــمــلــف الــســوري (المغبر)..
إضــافــة...بعد مقالي المنشور بالحوار المتمدن من يومين بعنوان "الملف السوري" عن زيارة غير بيترسن..
المسؤول الأممي عن الملف السوري لموسكو :https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699589إسمحوا لي ـ رجــاء ـ الإضافة التالية..
عن متابعة الإعلام الغربي (ا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملف السوري (المغبر).. إضافة... - غسان صابور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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