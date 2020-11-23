2020/11/23 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي *تعريب فريق دار الأكاديمية لملخص محاضرة قدمها د.



مصعب عزاوي باللغة الإنجليزية في المنتدى الثقافي في لندن.أعراض سرطان العظام ألم العظام هو أكثر الأعراض شيوعاً في سرطان العظام.وعادة ما يبدأ بشعور مخاتل بضعف في العظام المتضررة، ثم يتطور الأمر تدريجياً إلى ألم مستمر والذي يكون أسوأ في كثير من الأحيان أثناء الليل وعندما تكون العظام في وضع الاستخدام، وفي حالات ورم إيوينغ تصبح آلام العظام ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسباب وأعراض سرطان العظام - مصعب قاسم عزاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسباب وأعراض سرطان العظام - مصعب قاسم عزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).