بتهمة الفساد واختلاس الأموال.. الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

2020/11/23 | 13:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإثنين، رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، أحمد أحمد خمس سنوات عن أي نشاط كروي بسبب قضايا فساد مالي.

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