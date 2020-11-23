وزير بالحكومة الإسرائيلية يؤكد زيارة نتنياهو للسعودية وعقد اجتماع هناك

2020/11/23 | 13:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…أكد وزير بالحكومة الإسرائيلية عضو في حزب ليكود تقارير إعلامية تحدثت اليوم الاثنين عن عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا في السعودية ووصف الأمر بأنه “إنجاز رائع”.وردا على سؤال عن تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية قالت إن نتنياهو زار السعودية أمس الأحد والتقى بولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي، قال وزير التعليم يوآف جالانت لراديو الجيش “حقيقة أن الاجتماع قد عقد وأن الحديث تم عنه علنا، حتى ولو بشكل شبه رسمي حتى الآن، هو أمر في غاية الأهمية”.



وفقا لـ “رويترز”.ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن “نتنياهو التقى محمد بن سلمان في لقاء ثلاثي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد أن استقل طائرة إلى مدينة “ناعوم” الساحلية، حيث أمضى هناك 3 ساعات ثم عاد.فيما كشف موقع “واللا” العبري، أن “نتنياهو وكوهين أقلعا إلى السعودية بطائرة مدراء خاصة لرجل الأعمال أودي أنجل، حيث مكثت الطائرة خمس ساعات في مدينة نيوم على ساحل البحر الأحمر”.وأضاف الموقع، بأن “الطائرة أقلعت من إسرائيل في الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الأحد”، مؤكدا أن “نتنياهو وكوهين عقدا اجتماعا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو”.ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من مكتب نتنياهو، ولا من السعودية.انتهى 25

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