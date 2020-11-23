صحة السليمانية تكشف عن عدد المصابين بمرض السرطان

2020/11/23 | 13:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية صحة السليمانية يوم الاثنين، عن عدد المصابين بمرض السرطان خلال العام 2020.

وقال الدكتور ياد نقشبندي المتحدث باسم صحة السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضره PUKmedia: ان عدد الاصابات بمرض السرطان، منذ بداية العام الجاري ولغاية اليوم، بلغ 2259 حالة.

واضاف: ان 1552 حالة من امراض الدم غير المسرطنة سجلت ايضا في المستشفى خلال العام 2020، لافتا الى ان 3811 من المرضى يتلقون العلاج في مستشفيات السليمانية

PUKmedia خاص‌

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