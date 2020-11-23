الكلابي يعلن اكمال اجراءات استجواب وزير المالية في البرلمان

2020/11/23 | 14:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن النائب يوسف الكلابي، اكمال اجراءات استجواب وزير المالية علي عبد الامير علاوي في البرلمان.

وقال الكلابي في تغريدة على “تويتر” إن “اليوم تم اكمال اجراءات الاستجواب الخاص بوزير المالية من اللجنة المسؤولة عن تدقيق الاوراق قانونياً وشكلياً”.

واوضح أن “طلب الاستجواب تم ارساله الى هيئة الرئاسة لتحديد الموعد”.

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