المالية تصدر توضيحاً بشأن الغاء الاعفاءات والاستثناءات الكمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية

2020/11/23 | 14:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي والشمري يصلان إلى ديالى

وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير الشمري الى محافظة ديالى.

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