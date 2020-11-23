اعادة فتح طريقين “وسط بعقوبة” اغلقا منذ 17 سنة لدواع امنية

2020/11/23 | 14:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، عن اعادة فتح طريقين اغلقا منذ 17 سنة وسط بعقوبة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبداالله الحيالي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” فريق مختص من شرطة ديالى اعاد فتح طريقين وسط بعقوبة اغلقا منذ 17 سنة لدواعي امنية انذاك احدهما خلف مبنى ديوان محافظة ديالى”.واضاف الحيالي،ان” 90% من طرق بعقوبة المغلقة تم اعادة فتحها خلال الاشهر الماضية ورفع الكتل الكونكريتية ضمن ستراتيجية الشوارع المفتوحة التي تعطي مرونة وانسيابية لحركة المركبات والاهالي واستبدال الكتل بالمفارز الجوالة حرصا على الامن والاستقرار واعطاء صورة مغايرة عن المشهد الامني العام في مركز المحافظة”.واشار الحيالي الى ان” عملية فتح الطرق المغلقة مستمرة ولن تتوقف عند حد معين وهي تجري من قبل فريق مختص في قيادة شرطة ديالى”.انتهى 25 ف

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