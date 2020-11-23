الوجود قاعة انتظار! - حميد زناز

2020/11/23 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حميد_زناز اهتزت الأرض من تحت قدميّ وأنا ألتقي مع ابنتي الصغرى في محطة القطار حيث ذهبت لانتظارها.



مرّ أكثر من شهر دون أن أسعد برؤيتها ولمّا عادت من جامعتها كان محرّما عليّ احتضانها وتقبيلها كما كنت أفعل عادة بحرارة..



وقف فايروس كورونا بيننا سدا منيعا.



ما أصعب أن تكون مجبرا على ترك مسافة بينك وبين من تحب.



ومع ذلك سعدت كثيرا لما أخبرتني في السيارة بأنها ستبقى معنا في البيت طيلة الحجر الذي سنبدأ في احترامه في ا ......





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