المعاناة - نادية خلوف

2020/11/23 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف تختلف تجارب كل شخص في الحياة.



لا أحد يواجه تحديات مماثلة بنفس الطريقة.



على الرغم من أننا قد نرغب في القيام بخلاف ذلك ، فقد يكون من المفيد الحفاظ على الاعتقاد بأن التحديات التي يواجه الآخرون لها هي تحديات كبيرة لا تقل عن تحدياتك.



ماهي طبيعة المعاناة وطبيعة الاستجابات للمعاناة؟ تُعتبر المعاناة مطابقة لأي تجربة سلبية أو "غير سارة" ، لكن هذا المفهوم يثير العديد من المشاكل.



ترتبط المعاناة باض ......





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