عراق بلا -وطنيه- وعراق -التحوليّه-؟/7 - عبدالامير الركابي

2020/11/23 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي عراق بلا "وطنيه" وعراق"التحوليّه”؟/7عبدالاميرالركابي يمر الكائن البشري عقلا بطورين: ماقبل تحولي احادي، وتحولي، الأول يطول كحالة هيمنه تصل حد البداهة، ويستمر من بداية تبلور الظاهرة المجتمعية ونضجها التحولي اللاحق على طور التجمع واشكال انتاج الغذاء بدل اصطياده والتقاطه، الى اقتراب الظاهرة المجتمعية من استنفاد اغراضها، واقترابها من نهايات دورها، فتختم تاريخها بلحظة أخيرة تمتاز بالارتفاع الى ......





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