أسترازينيكا وأكسفورد يطوران لقاحا لكورونا بفعالية 70 بالمئة

2020/11/23 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مختبر أسترازينيكا البريطاني في بيان أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي يطوّره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، فعّال بنسبة سبعين بالمئة للوقاية من المرض.

وقال المختبر إنها نتائج موقتة لتجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في المملكة المتحدة والبرازيل وأثبتت فعاليتها بنسبة بسبعين بالمئة.

وبدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن إن نتائج لقاح أسترازينيك أكسفورد لمواجهة فيروس كورونا مشجعة للغاية، معتبرا أن نسبة فعالية اللقاح جيدة جدا.

ويأتي تطوير اللقاح البريطاني بعد نحو أسبوعين من كشف شركتين أميركيتين وأخرى المانية عن لقاحات مضادة للفيروس وسط تنافس شديد بين الدول الأوروبية والأجنبية للإسراع بإنتاج اللقاحات.

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