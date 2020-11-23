استشهاد 3 أشخاص بينهم منتسب أمني بكمين لتنظيم داعــش في الرطبة

2020/11/23 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد ثلاثة أشخاص بينهم منتسب أمني بكمين لتنظيم داعش في قضاء الرطبة غربي الأنبار.

وقال قائممقام قضاء الرطبة عماد الريشاوي إن عناصر من تنظيم داعش نصبوا كميناً عبر سيطرة وهمية على الطريق السريع شرقي الرطبة، وفتحوا النار على عجلة وشاحنة نقل، مما تسبب باستشهاد ثلاثة أشخاص بينهم منتسب في مديرية جنسية، مضيفا أن تنظيم داعش أقدم على حرق جثث الضحايا بعد تصفيتهم.

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