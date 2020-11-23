"موقفكم تغير كثيرا طيلة 15 سنة".. إسرائيل تدعو لبنان لإجراء مباحثات الحدود في أوروبا

2020/11/23 | 14:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى إجراء محادثات مباشرة في أوروبا بشأن ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.

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