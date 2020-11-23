قتيلان بحادث طعن داخل كنيسة في كاليفورنيا وأنباء عن اعتقال المنفذ

2020/11/23 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي شخصان حتفهما في حادث طعن بكنيسة في كاليفورنيا، وأصيب أشخاص آخرون بجروح خطيرة، حسبما ذكرت شرطة سان خوسيه.

وقالت الشرطة إن عناصرها توجهوا الى الكنيسة إثر ورود خبر حادث طعن، مؤكدة انهم وجدوا شخصين مقتولين مع إصابة عدد من الاشخاص بجروح خطيرة.ونقلت وسائل إعلام أميركية ان الشرطة اعتقلت شخصا يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاما يشتبه في أنه نفذ الهجوم.

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