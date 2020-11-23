جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عملية

2020/11/23 | 14:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر المطلوب من القيادات البارزة في تنظيم "داعش"

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الإثنين، اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" في عملية وصفها بـ"الفريدة" في مطار بغداد.

وذكر رسول في بيان، 23 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "الجهاز تمكن من خلال المتابعة المستمرة والعمل الميداني من إلقاء القبض على ما يسمى المنسق الإداري العام لتنظيم داعش المُكنى (أبو نبأ)، في عمليةٍ فريدة من نوعها في مطار بغداد الدولي".

وأضاف، أن "استخبارات الجهاز أجرت عملية تتبع دقيق للمطلوب مُنذ انطلاقه من إحد الدول ولغاية وصوله إلى العراق، حيث كان يحاول عقد اجتماع لمفارز التنظيم في أطراف العاصمة بغداد".

وبين الناكق، أن "وقد المكنى (أبو نبأ) عرف بنشاطه الإرهابي مُنذ العام 2003، حيث انتمى لعديد من التنظيمات الإرهابية أبرزها القاعدة وداعس، وكان يستقبل توجيهات برسائل ورقية مُحررة من ما يُعرف بوالي العراق، حيث تم تكليفه بمهام إدارة وتنسيق أعمال التنظيم في العراق وتشكيل المفارز الأمنية والعسكرية والإعلامية ضمن قاطع مُحافظة بغداد".

وأوضح، أن "عملية الاعتقال جرت بسرية تامة ونجاح باهر".

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