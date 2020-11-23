مناهضة العنف الأسري..بين الجميل والقبيح

2020/11/23 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عباس الظاهر

مما لابد من التذكير به إن المصلحة

العليا للبلاد والعباد هي ما يجب أن

تكون نصب الأعين، والأساس من وراء طرح

أي مشروع قانون للتشريع، قبل المصادقة

عليه واقراره رسمياً، آخذين بنظر

الاعتبا

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