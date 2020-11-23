اسعار الذهب العراقي والمستورد ليوم

2020/11/23 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز_ بغدادأسعار بيع الذهب من السوق الرئيسي ببغداد - شارع النهر اليوم الإثنين 23-11-2020 .

1- سعر المثقال المستورد

• البيع : 330.000 دينار

• الشراء : 324.000 دينار

2- الذهب العراقي

• البيع : 312.000 دينار

• الشراء : 297.000 دينار

• الأسعار من غير أجور الصياغة".

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