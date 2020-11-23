المعموري: الحكومة غير جادة بإكمال ميناء الفاو

2020/11/23 | 14:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى وعضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب برهان المعموري، الاثنين، عن استضافة مدير عام شركة الموانئ وعدد من الملاكات العاملة في مشروع ميناء الفاو الكبير في مقر اللجنة بمبنى مجلس النواب.وقال المعموري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تأتي هذه الاستضافة للوقوف على أسباب تلكؤ تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير والاطلاع على آخر تطورات التقاعد مع الشركات المنفذة والاجابة عن التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع”، مبيناً أنه “تم استعراض مراحل العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير ومناقشة أسباب تباطؤ مراحل انهاء التعاقد مع الشركات المؤهلة والتباحث حول السبل الكفيلة بدفع عجلة الانجاز إلى الأمام”.وأضاف، أن “مجلس النواب أوفى بكل التزاماته تجاه المشروع من توفير الغطاء المالي واستحصال الموافقات الاصولية وتيسير كل الاجراءات التي تضمن المضي قدماً بهذا المشروع ، ملمحاً إلى عدم جدية وزارة النقل أو حتى مجلس الوزراء لإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير وفق المواصفات التي وضعها المستشار الإيطالي”.ودعا المعموري إلى “الاسراع بالتعاقد مع أي شركة عالمية مؤهلة للتنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي سواء كانت كورية أم صينية أم غيرها شرط أن تكون مستعدة لإنجاز العمل وفق المواصفات المعدة مسبقاً”، مشيرا الى أن “تأخر التعاقد يثير الشكوك ويطرح علامات استفهام عديدة لدى مجلس النواب وسيدفعنا بالتالي لاتخاذ موقف حازم وفق الأطر القانونية تجاه كل من يحاول الإضرار بهذا المشروع الاقتصادي الحيوي”.



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