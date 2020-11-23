مصدر نيابي : اجوبة محافظ البنك المركزي غير مقنعة وتوجـه الى الاستجواب

2020/11/23 | 14:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

كشف مصدر برلماني ان أجوبة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لم تقنع عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري، بعد توجيه له السؤال الشفهي، ولهذا قرر الساري بدعم من نواب الى تحويل السؤال الشفهي الى استجواب وباشر بجمع التواقيع اللازمة لهذا الاجراء

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