2020/11/23 | 14:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل تؤكد التريث بفتح دور الحضانة كافة وذلك لاستمرار تسجيل حالات الاصابة بجائحة كورونا حسب تقرير وزارة الصحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. العمل تؤكد التريث بفتح دور الحضانة لاستمرار إصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. العمل تؤكد التريث بفتح دور الحضانة لاستمرار إصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).