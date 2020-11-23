البيطرة تبدأ حملة تلقيح مجانية للمواشي ضد الحمى القلاعية والجمرة العرضية

2020/11/23 | 14:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت دائرة البيطرة احدى دوائر وزارة الزراعة عزمها لتنفيذ حملة وطنية مجانية لتحصين الاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية وتلقيح الابقار والجاموس ضد مرض عفونة الدم النزفية ومرض الجمرة العرضية ابتداءً من غد الثلاثاء وتستمر لمدة شهر.

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