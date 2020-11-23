اكمال إجراءات استجواب وزير المالية وارسالها لرئاسة البرلمان

2020/11/23 | 14:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن عضو مجلس النواب يوسف الكلابي، الاثنين، عن اكمال الإجراءات الخاصة استجواب وزير المالية علي علاوي وارسالها لرئاسة البرلمان.وقال الكلابي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، “اليوم تم اكمال اجراءات الاستجواب الخاص بوزير المالية من اللجنة المسؤولة عن تدقيق الاوراق قانونياً وشكليا”.وأضاف الكلابي، انه تم ارسالها الى “هيئة الرئاسة لتحديد الموعد”.



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