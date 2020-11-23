صور: بعد عامين من التجارب.. مزارع عراقي يعلن نجاح زراعة الكركم في السليمانية!

2020/11/23 | 14:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلن مزارع عراقي، الاثنين، نجاح تجربته بزراعة الكركم في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، بعد جهود أستمرت عامين.

وقال المزارع ازاد كردستاني المعروف بـ ازاد "حلبجة" في حديث تابعه "ناس"، (23 تشرين الثاني 2020) إنه "نجح اخيرا في انتاج الكركم داخل مزرعته بعد سنتين من التجارب والمحاولات".

وأكد حلبجة "استعداده لتقاسم الخبرة مع بقية المزارعين في المناطق المختلفة من أجل توسيع الاختبار، خاصة وان المناطق العراقية لم يسبق لها النجاح في زراعة هذا المحصول".

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