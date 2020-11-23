2020/11/23 | 14:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 5 دقیقة

188 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت اسعار النفط، الاثنين، ارتفاعا، لتواصل مكاسبها هذا الاسبوع، إذ يتوقع المتعاملون تعافيا للطلب على الخام بسبب تجارب ناجحة على لقاح لفيروس كورونا.

هذا وعززت المعنويات آمال أن تستمر منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في كبح الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، ما يعادل 0.87% إلى 45.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:17 بتوقيت بغداد، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ما يوازي 0.99% إلى 42.89 دولارا للبرميل.

وتجتمع أوبك+ يومي 30 من تشرين الثاني والأول من كانون الأول المقبل لبحث خيارات تخفيف خفض للإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا من 7.7 مليون برميل يوميا من يناير كانون الثاني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

A.Sh

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط تواصل ارتفاعها بعد التجارب الناجحة للقاحات كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط تواصل ارتفاعها بعد التجارب الناجحة للقاحات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).