بسبب تأخر الرواتب.. اعتصامات وإضراب عن العمل للموظفين في ذي قار والمثنى (صور)

2020/11/23 | 14:22 - المصدر: NRT عربية

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تظاهرات سابقة

فوتو: أرشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد مصدر امني، الاثنين، ان العشرات من منتسبي فرع توزيع كهرباء محافظة ذي قار نظموا وقفة واضراب جزئي عن العمل في مقر الفرع احتجاجا على عدم صرف رواتبهم المتأخرة لشهري تشرين الأول والثاني.

وذكر المصدر، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 23 تشرين الثاني 2020، ان هذه الوقفة الاحتجاجية والاضراب يأتي للمطالبة بالاسراع في صرف رواتبمنتسبي فرع توزيع كهرباء ذي قار في موعدها وعدم تأخيرها مستقبلا، مبينا ان المعتصمين هددوا انه في حال عدم الاستجابة لهم سيكون هنالك تصعيد آخر.

كما افاد مصدر أمني بقيام المتظاهرين بغلق مدخل مدينة الناصرية الشمالي، حيث تجمع عدد من المحتجين واقدموا على غلق طريق الناصرية (المدخل الشمالي)، بالقرب من الحي الصناعي بالاطارات المحترقة".

وفي المثنى نظم عدد من موظفي الملاك والعقود في دائرة كري الأنهر اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى دائرة للمطالبة بمستحقاتهم المالية، حيث أكدوا ان مطالبهم تتركز على صرف مبالغ الخطورة المتأخرة منذ تموز من العام الماضي فضلا عن صرف مستحقات الموقع الجغرافي.

وأشاروا إلى أنهم سيستمرون بتنظيم الاحتجاجات لحين إنصافهم أسوة بباقي زملائهم في وزارة الموارد المائية والوزارات الأخرى.

ر.إ

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