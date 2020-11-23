نواب المكونات : محافظ نينوى يقصي ويهمش المكونات وسنعمل على ردع ممارساته قانونـا

2020/11/23 | 14:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

طالب نواب ممثلي المكونات ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئاسة مجلس النواب بالتدخل الفوري لانصاف المكونات ، وردع تعامل محافظ نينوى نجم الجبوري بتوجهات حزبية تقصي هذه المكونات .

وقال النائب اسوان الكلداني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب المكونات في نينوى (التركمان، المسيح، الايزيديين، الشبك) ” وحضرته ” خبر برس “، ان ” هناك عدم مساواة في التعامل مع ابناء مكونات نينوى من قبل محافظ نينوى نجم الجبوري الذي همش ولايزال يهمش المكونات ويعمل بتوجهات سياسية وحزبية ضيقة لا تتناسب مع طبيعة نينوى التي تضم تنوعا عرقيا نادرا من كل المكونات “.

واضاف ان ” محافظ نينوى نجم الجبوري، لا يقوم بصرف الموازنة بشكل عادل ومتساو على مناطق المكونات التي تعاني اهمالا كبيرا بسبب هذه السياسة وكذلك من التوزيع غير العادل للمناصب والدرجات الوظيفية بين هذه المكونات ويتعامل بازدواجية معها “، مبينا ” سنعمل على ايقاف ذلك وفق الاجراءات القانونية لاخذ حقوق المكونات “.

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