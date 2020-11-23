مجلس النواب يُنهي توجيه السؤال الشفهي لرئيس مجلس الخدمة الإتحادي

2020/11/23 | 14:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد انهى مجلس النواب الفقرة الثانية من جدول الأعمال بخصوص السؤال الشفهي لرئيس مجلس الخدمة الإتحادي.

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