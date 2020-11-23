أسامة النجيفي يشكو ’هموم المكوّن’ للسفير التركي!

2020/11/23 | 14:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

ناقش رئيس جبهة الانقاذ والتنمية أسامة النجيفي، الإثنين، مع السفير التركي في العراق فاتح يلدز تطورات الوضع السياسي في البلاد.



وقال النجيفي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الثاني 2020) إنه "استقبل السفير التركي في العراق وناقش عدد من الملفات المشتركة من بينها، العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، وتطورات الوضع السياسي لا سيما ما يتعلق بالجبهة العراقية فضلا عن أزمة الاتفاقية بين الوقفين الشيعي والسن".

وأكد النجيفي، بحسب البيان على "أهمية العلاقات بين البلدين الجارين الصديقين وضرورة تطورها بما يخدم مصالح الشعبين ".

وأشار رئيس جبهة الانقاذ إلى أن "تشكيل الجبهة مرتبط بالرغبة الجادة على تحقيق إصلاح المؤسسة التشريعية ، وحفظ التوازن، وعدم مصادرة قرار ومصالح مكون كامل من قبل شخص أو حزب".

وأكد على أن "الجبهة متماسكة برغم تعرض أعضائها إلى ضغوط كبيرة ، وعملها مستمر بالتنسيق والتعاون مع الكتــل السياسية كافة ".

وشدد النجيفي على أن "الأزمة الأخيرة التي أثارها الاتفاق بين الوقفين السني والشيعي ومصادقة مجلس الوزراء عليها تعد كارثة وجريمة خطيرة لم يسبق أن ارتكبها مسؤول أو حاكم على مر التاريخ ، فالاتفاق باطل قانونا ، ومحرم شرعا ، وهذا من شأنه أن يحدث تداعيات خطيرة جدا ، والسبب هو الفتنة التي أثارها الاتفاق ، والمطلوب هو إلغاء القرار حفاظا على الوحدة الوطنية ، وحرصا على احترام القانون والتمسك بشرع الله".

من جانبه عرض السفير التركي وفقا للبيان، "موقف حكومته، ورغبتها في تطوير العلاقات في مختلف المجالات ، وحرصها على وحدة الصف".

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