المالية تصدر توضيحا بشأن إلغاء الاعفاءات والاستثناءات الكمركية

2020/11/23 | 14:53 - المصدر: NRT عربية

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مبنى وزارة المالية

فوتو: أرشيف

منذ 6 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة المالية، الاثنين، عن حقيقة إلغاء الاعفاء والاستثناءات الكمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان اليوم، 23 تشرين الثاني 2020، انه "استنادا الى المادة (10) من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 والتي نصت على (الغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الجمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية) الذي صوت علية مجلس النواب، فأن الوزارة خاطبت دائرتي الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب باتخاذ اللازم لتنفيذ المادة عاشرا من المادة اعلاه، وان الوزارة معنية بتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية".

وأضاف البيان أن "الوزارة وجهت استفسارها الى اللجنة المالية البرلمانية لغرض بيان الرأي حول تطبيق احكام المادة (10) من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 وهل يشمل القوانين كافة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والاتفاقات الدولية والاعفاءات الممنوحة للعتبات المقدسة".

وأوضح ان "المادة 10 من القانون قد تتعارض مع فقرات القوانين النافذة مثل (قانون الاستثمار رقم 13لسنة 2006 وقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وقانون المنظمات الحكومية رقم 12 لسنة 2010 و قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم 46 لسنة 2017 وقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاص رقم 38 لسنة 2013، فضلا عن التزاماتنا مع منظمة التجارة العالمية والسوق العربية المشتركة والاتفاقيات التجارية الثنائية مع دول عديدة واتفاقيات دولية اخرى)".

وتابع، انها "قد تتعارض مع الاعفاءات الجمركية وفق احكام قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 والاعفاءات الاخرى الخاصة بشطب الديون المترتبة عن تأجيل الرسوم الجمركية وباقي القرارات الاخرى المتعلقة بالاعفاءات والرسوم الجمركية ضمن قوانين الوزارات الاخرى".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى انه "لحين ورود الايضاح من مجلس النواب فان الوزارة ماضية بتطبيق مضمون القانون حرفيا على كل مؤسسات الحكومة العراقية فقط، بدون شمول القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، أو اي دولة او مؤسسة دولية تربطنا معها اتفاقيات تجارية او اعفاءات ملزمة قانونيا".

ر.إ

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