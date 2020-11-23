شرطة السليمانية تكشف لـNRT تفاصيل حادثة 'المطعم': أفراد بالبيشمركة متورطون بالاعتداء!

2020/11/23 | 14:53 - المصدر: NRT عربية

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المتحدث باسم شرطة السليمانية

فوتو: أرشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف المتحدث باسم شرطة السليمانية، سركوت احمد، الاثنين، تفاصيل عن حادثة الاعتداء على صاحب أحد المطاعم وسط المدينة، مبينا ان أفراد من البيشمركة شاركوا بالاعتداء على صاحب المطعم.





وقال أحمد، في تصريح خاص لـ (إن آر تي)، اليوم، 23 تشرين الثاني 2020، ان "عدد المهاجمين على صاحب المطعم كان 4 من البيشمركة بينهم مدني"، مبينا ان الشخص المدني لديه خلافات عقارية حول ملكية العقار الذي يشغله صاحب المطعم.

وأشار إلى انه "بعد الحادثة قام صاحب المطعم بتسجيل دعوى قضائية على المهاجمين لكي يتم التحقيق معهم وأخذ إفاداتهم"، مبينا أن "مالك العقار استعان بالهجوم على صاحب المطعم بـ 4 عناصر من قوات البيشمركة".

وأوضح أنه لم يتوضح حتى الآن فيما إذا كان مسؤول أفراد البيشمركة الذين شاركوا بالاعتداء على صاحب المطعم، على علم بتصرفات عناصره أم لا.

جدير بالذكر ان كاميرات مراقبة وثقت أمس الأحد، تعرض مطعم شعبي في مدينة السليمانية لاعتداء من قبل عدد من الأشخاص يرتدون الزي الأمني بعد أن اقتحموا المطعم وانهالوا على صاحب المطعم بالضرب.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد، مقطع فيديو مسجل من كاميرا مراقبة اظهر اعتداء اشخاص بينهم رجال أمن على صاحب مطعم كاميران المعروف بـ"وستا كاميران" في حي عقاري وسط السليمانية.

ر.إ

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