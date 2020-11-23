2020/11/23 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن مصدر برلماني، اليوم الاثنين، ان مجموعة من النواب بدأوا بجمع تواقيع نيابية تمهيدا لاستجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب.وقال المصدر،في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”،:ان “أجوبة محافظ البنك المركزي مصطفى غالبمخيف، لم تقنع عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري، بعد توجيه السؤال الشفهيله، ولهذا قرر الساري بدعم من نواب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جمع تواقيع برلمانية تمهيدا لاستجواب محافظ البنك المركزي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمع تواقيع برلمانية تمهيدا لاستجواب محافظ البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمع تواقيع برلمانية تمهيدا لاستجواب محافظ البنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).