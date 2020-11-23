2020/11/23 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت مديرية شرطة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، عن فتح ساحة الاعتصام في المحافظة ورفع جميع الخيم بعد عام من إغلاقها.وقالت المديرية في بيان، تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، “نعلن لكم عن فتح ساحة اعتصام النجف ورفع جميع خيم التظاهر بعد غلقها لأكثر من عام”.وأوضح البيان، أن “هذه النتائج جاءت بتعاون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة النجف تعلن فتح ساحة الاعتصام الرئيسية في المحافظة بعد عام على اغلاقها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجف تعلن فتح ساحة الاعتصام الرئيسية في المحافظة بعد عام على اغلاقها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجف تعلن فتح ساحة الاعتصام الرئيسية في المحافظة بعد عام على اغلاقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).