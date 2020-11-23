2020/11/23 | 14:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يوم الاثنين، عن اعتقال المسنق العام لتنظيم داعش الارهابي في مطار بغداد الدولي.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان، تابعه PUKmedia: انه "من خلال المتابعة المستمرة والعمل الميداني، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على ما يسمى المنسق الإداري العام لعصابات داعـش الإرهابية المكنى (أبو نبأ) بعملية فريدة من نوعها في مطار بغداد الدولي".

وأضاف: "تمت متابعته بشكل دقيق من قبل استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب منذ انطلاقه من إحدى الدول ولغاية وصوله إلى العراق وكان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة بغداد".

وبين اللواء رسول: "عرف المكنى (أبو نبأ) بنشاطه الإرهابي منذ العام 2003 حيث انتمى لعديد من التنظيمات الإرهابية أبرزها القاعدة وداعش وكان يستقبل توجيهات برسائل ورقية محررة من ما يعرف بوالي العراق"، لافتا الى انه كلف بمهام إدارة وتنسيق أعمال العصابات الإرهابية في العراق وتشكيل المفارز الأمنية والعسكرية والإعلامية ضمن قاطع محافظة بغداد، وقد جاءت هذه العملية العملية بسرية تامة ونجاح.

PUKmedia متابعة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال المنسق العام لداعش بمطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال المنسق العام لداعش بمطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).