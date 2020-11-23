نواب ثلاث مكونات في نينوى يتهمون المحافظ بتهميشهم

2020/11/23 | 15:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اتهم النائب عن محافظة نينوى اسوان الكلداني، الاثنين، المحافظ نجم الجبوري بتهميش المكونات في المحافظة والتعامل بازدواجية معها، مطالبا الرئاسات الثلاث بضرورة التدخل بهذا الشأن.

وقال الكلداني، في مؤتمر صحفي، عقده في البرلمان، بمشاركة نواب اخرين من المحافظة إننا “نحن نواب المكونات في نينوى (التركمان، المسيح، الايزيديين، الشبك)، نود ان نبين للراي العراقي ونينوى بشكل خاص والمجتمع الدولي، بان هناك عدم مساواة في التعامل مع ابناء مكونات نينوى من قبل محافظ نينوى نجم الجبوري الذي همش ويهمش المكونات ويعمل بتوجيهات سياسية وحزبية ضيقة لا تتناسب مع طبيعة نينوى التي تظم تنوع عراقي نادر من كل المكونات “.

وأضاف، أن “محافظ نينوى نجم الجبوري، لا يقوم بصرف الموازنة بشكل عادل ومتساوي على مناطق المكونات التي تعاني اهمال كبير بسبب هذه السياسة وكذلك من توزيع غير العادل للمناصب والدرجات الوظيفية بين هذه المكونات ويتعامل بازدواجية مع هذه المكونات”.

وطالب الرئاسات الثلاث بـ “التدخل الفوري لانصاف هذه المكونات وعدم التعامل محافظ نينوى نجم الجبوري بتوجيهات حزبية تقصي المكونات”، مشيرا الى أن “نواب المحافظة سيعملون على ايقاف ذلك وفق الاجراءات القانونية لاخذ حقوق المكونات”.



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