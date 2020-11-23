الزراعة: أراض جاهزة للاستثمار في ثلاث محافظات وليس لدينا ’’فيتو’’ ضد أي جهة

2020/11/23 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، الإثنين، (23 تشرين الثاني، 2020)، بشأن الاستثمار في الاراضي التابعة للوزارة، مبينا أن الوزارة ليس لديها خط احمر اتجاه أي شركة مستثمرة سواء كانت عربية أو اجنبية.

وقال النايف في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوزارة غير معنية بالتفاوض مع الدول والشركات الراغبة بالاستثمار في العراق، فضلاً عن تسليمها اراضيها إلى الهيأة الوطنية للاستثمار من أجل عرضها كفرص استثمارية"، لافتاً إلى أن "الوزارة تتدخل فقط بالقضايا الفنية خلال التفاوض مع أي شركة مستثمرة".

وأضاف، أن "وزارة الزراعة دائما ما تضع الرهان على الشركات المحلية في المرتبة الأولى، وهناك الكثير من الاستثمارات المحلية التابعة للعتبة العباسية والحسينية، قد بلغت 600 ألف دونم من ضمن مليون دونم في محافظتي النجف والمثنى".

وبين، أن "هنالك أراضي جاهز للاستثمار في الأنبار ومحافظة صلاح الدين وديالى ، ليس لدى الوزارة أي خطوط حمر على أي مستثمر أو شركة سواء كانت عربية أو أجنبية".

وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، كشف ‏الأحد (22-11-2020)، عن أسباب اعتذار الشركات السعودية من الاستثمار ‏في بادية العراق، لافتا إلى أن الباب مفتوح أمام جميع الشركات المحلية وكذلك العربية والأجنبية‎.





وقال النايف في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الكثير من الدول تريد الاستثمار في العراق بالجانب الزراعي، ولكن تسليط الضوء ‏على السعودية وهو نتيجة التنسيق والمباحثات الأخيرة التي جرت ما بين بغداد والرياض‎".





وبين أن "اعتذار الشركات السعودية ليس بسبب المشاكل التي يتحدث عنها الاعلام اليوم وإنما بسبب مشكلة فنية، على اعتبار انهم ‏يريدون استثمار الأرض لمدة 50 سنة بالمقابل المياه الجوفية كافية لـ10 سنوات فقط، ما احدث اختلافاً فنياً واعتذرت الشركات‎".





وأضاف أن "فرص الاستثمار في القطاع الزراعي مفتوحة أمام الجميع وخصوصا الشركات المحلية ونحن نراهن على المستثمر ‏المحلي‎".‎

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