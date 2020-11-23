حزب أيزيدي يتهم الديمقراطي الكردستاني بـ ’’خلق فتنة’’ داخل المكون

2020/11/23 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

اتهم حزب إيزيدي، الاثنين (23 تشرين الثاني 2020)، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمحاولة الأخير ’’خلقة فتنة’’ داخل المكون، بسبب تنصيب مرجع خارج إرادة الايزيديين.

وقال رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الديمقراطي الكردستاني يريد خلق فتنة داخلية بين أبناء المكون الإيزيدي".

وأضاف، أن "إصرار الديمقراطي الكردستاني على التدخل بالشأن الداخلي للإيزيديين وفرض المرجعيات الدينية عليهم عبر التأثير على قرارات أمير الديانة حازم بك المعين من قبلهم، يؤدي بالنهاية إلى عواقب وخيمة".

وتابع بطوش أن"هنالك أغلبية إيزيدية رافضة لمحاولة فرض الإرادة وطمس الهوية الإيزيدية وجر المكون إلى فتنة وصراع، بسبب التدخل الكردي في الوضع الداخلي".

وأشار إلى أن "اختيار مرجع أعلى شأن داخلي ولكن الديمقراطي يسعى إلى تشتيت البيت الداخلي للمكون وجر ابنائه لفتنة كبيرة ونحذر من هذا الأمر".

وفي وقت سابق، أكد بطوش أن اختيار مرجع أعلى للديانة الإيزيدية يجب ان يتم بتوافق العشائر ورجال الدين وليس بتفرد ورغبة من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال بطوش في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الإيزيدين لهم ديانة وقومية ولغة مستقلة ولا علاقة لنا بإقليم كردستان ويجب ان تتوقف محاولات الكرد لطمس الهوية الايزيدية".

واضاف أن "هنالك تفردا بالقرار من قبل أمير الديانة حازم بك المقيم في إقليم كردستان، ولن نسمح باستمرار هذا التفرد اطلافا".

وكان الأب الروحي للديانة الأيزيدية في العراق والعالم خرتو حجي إسماعيل الملقب بـ "بابا الشيخ"، توفي الخميس (01 تشرين الأول 2020)، عن عمر ناهز 87 عاما في مستشفى بمحافظة أربيل.

بعد ذلك، تم تنصيب الشيخ علي ك بابا الشيخ مرجعاً دينياً أعلى للديانة الأيزيدية في العراق والعالم.

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