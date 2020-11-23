’’لحل جزء من الأزمة’’.. قيادي بالنصر يدعو لبيع العجلات الممنوحة للمسؤولين والوزراء السابقين

2020/11/23 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

دعا القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، الإثنين، (23 تشرين الثاني، 2020)، الحكومة للاستفادة من السيارات التي يمتلكها المسؤولون في حل جزء من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

وقال الرديني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "آلاف المركبات التي يمتلكها رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء واعضاء النواب في الدورات السابقة يمكن الاستفادة منها عبر بيعها لحل جزء من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد".

وأضاف، أن "موضوع مركبات المسؤولين من الملفات المنسية التي لم يسلط عليها الضوء، خصوصا وأن هذه المركبات تعتبر جزءاً من المال العام"، مشددا على "ضرورة أن "يكون لمجلس الوزراء قرارا حاسما في استعادتها للاستفادة منها في دعم المؤسسات الحكومية او بيعها لتحقيق وارد مالي يساعد في تجاوز جزء من ازمة البلاد المالية".

واشار إلى أن "ملف المركبات واحد من الملفات المهمة التي تتطلب إعادة النظر به، إلى جانب ملفات كثيرة منها عدد حمايات المسؤولين وعلى سبيل المثال، هنالك وزير سابق يمتلك 400 فرد من الحماية".

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