إحباط عملية سطو على منزل في بغداد

2020/11/23 | 15:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكنت قوة تابعة لوكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الاثنين، من إحباط عملية سطو مسلح استهدفت منزل ضابط كبير في العاصمة بغداد.وذكرت الوكالة في بيان تلقت “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعد ورود بلاغ بحصول عملية سطو مسلح على منزل ضابط برتبة عقيد بمنطقة زيونة ببغداد وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، وعلى الفور …

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