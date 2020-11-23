المفوضية تكشف آخر إحصائية لعدد البطاقات الانتخابية الموزعة حتى الان

2020/11/23 | 15:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت مفوضية الانتخابات آخر إحصائية بعدد البطاقات البايومترية الموزعة على الناخبين في العراق استعداداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 6 حزيران 2021.وذكر بيان للمفوضية وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “وبتوجيه من الإدارة الانتخابية المفوضية تكشف آخر إحصائية لعدد البطاقات الانتخابية الموزعة فريق فنّي متخصّص من المفوّضية في ندوة حوارية أُقيمت في …

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