وزير التخطيط يكشف عن اتفاقية مهمة للتعاون المشترك مع اليابان

2020/11/23 | 15:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشف وزير التخطيط خالد بتّال النجم، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية مهمة للتعاون المشترك مع اليابان قريباً، جاء ذلك خلال استقباله سفير اليابان لدى العراق “سوزوكي كوتارو” والوفد المرافق له.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء الذي حضره مدير عام دائرة التعاون الدولي في وزارة …

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