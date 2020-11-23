2020/11/23 | 15:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمارة / أعلنت قيادة فرقة الرد السريع ، الاثنين ، عن تنفيذها واجب في قضاء المجر الكبير جنوبي العمارة ، اسفر عن ضبط أسلحة خفيفة واعتدده .



وقال إعلام الفرقة ؛ بان قوة من الفوج الثالث في اللواء الاول التابع الى فرقة الرد السريع قام بحملة تفتيش واسعه لقضاء المجر في محافظة ميسان .



وبين " ان الحملة اسفرت عن ضبط سيارة بدون اوراق رسمية و ثلاث بنادق كلاشنكوف و9مخازن عتاد موضحا، بانه تم تسليمها الى شرطة المحافظة .



يذكر بان فرقة الرد السريع تنفذ عمليات فرض هيبة الدولة ونزع السلاح في عموم ميسان./انتهى س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرد السريع ينفذ حملة في المجر الكبير ويصادر خلالها أسلحة مختلفة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرد السريع ينفذ حملة في المجر الكبير ويصادر خلالها أسلحة مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).